Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Под Краснодаром иномарка врезалась в отбойник, пострадали женщина и ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-inomarka-vrezalas-v-otbojnik-postradali-zhenshhina-i-rebenok
Под Краснодаром иномарка врезалась в отбойник, пострадали женщина и ребенок
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 26 августа около 14:00 на 1348-м километре дороги М-4 «Дон» между Адыгейском и поселком Тлюстенхабль в Теучежском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Крымска ехала за рулем иномарки, не справилась с управлением и наехала на металлическое разделительное ограждение.

В результате ДТП пострадала виновница аварии и 13-летний пассажир. Обоих доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: четыре человека пострадали в жестком ДТП на встречке под Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях