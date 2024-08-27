Под Краснодаром иномарка врезалась в отбойник, пострадали женщина и ребенок
Происшествия
27.08.2024 14:04
Авария произошла 26 августа около 14:00 на 1348-м километре дороги М-4 «Дон» между Адыгейском и поселком Тлюстенхабль в Теучежском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 37-летняя жительница Крымска ехала за рулем иномарки, не справилась с управлением и наехала на металлическое разделительное ограждение.
В результате ДТП пострадала виновница аварии и 13-летний пассажир. Обоих доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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