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Под Краснодаром иномарка насмерть сбила женщину

Происшествия
26.08.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-inomarka-nasmert-sbila-zhenshhinu
Под Краснодаром иномарка насмерть сбила женщину
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло 25 августа около 21:00 на 20 км автодороги «Краснодар — Ейск» около станицы Новотитаровской.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Hyundai Accent наехал на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП женщина погибла на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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