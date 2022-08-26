Под Краснодаром иномарка насмерть сбила женщину
Происшествия
26.08.2022 13:00
Смертельное ДТП произошло 25 августа около 21:00 на 20 км автодороги «Краснодар — Ейск» около станицы Новотитаровской.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Hyundai Accent наехал на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП женщина погибла на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: под Ейском 26 августа КамАЗ сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
- Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»