Под Ейском КамАЗ сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

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ДТП произошло утром 26 августа на автодороге «03К-001» рядом с Ейском.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля КамАЗ, ехал в Ейск со стороны Александровки и допустил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок пострадал. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Степень полученных им травм устанавливают специалисты, сообщает издание «Приазовские Степи».

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