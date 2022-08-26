Под Ейском КамАЗ сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе
Происшествия
26.08.2022 09:51
ДТП произошло утром 26 августа на автодороге «03К-001» рядом с Ейском.
По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля КамАЗ, ехал в Ейск со стороны Александровки и допустил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок пострадал. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Степень полученных им травм устанавливают специалисты, сообщает издание «Приазовские Степи».
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