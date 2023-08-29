Под Краснодаром горит гаражный комплекс на площади 900 кв. метров
Происшествия
29.08.2023 12:24
Пожар произошел 28 августа в поселке Яблоновском на территории Адыгеи.
По предварительным данным, загорелся гаражный комплекс. Пожару присвоен второй ранг. На тушение подано 5 стволов. Есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания.
В 12:16 пожар локализовали. Площадь возгорания составляет около 900 кв. м. Создано 2 боевых участка. На месте работают 40 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
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