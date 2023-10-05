Под Краснодаром горит барак на площади 300 кв. метров

Сообщение о возгорании дома на улице Юбилейной в поселке Индустриальном поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 5 октября в 12:22.

В 12:34 спасатели приехали по адресу и установили, что горит дом барачного типа. В 12:49 пожар локализовали, в 12:59 — ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 17 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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