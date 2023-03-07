Под Краснодаром 9 марта перекроют движение через железнодорожный переезд
Общество
07.03.2023 10:33
Речь идет о железнодорожном переезде 687 км в Тахтамукайском районе Адыгеи на перегоне «Энем 1» — «Афипская». 9 марта там выполнят ремонтные работы.
В связи с этим с 8:00 до 20:00 через железнодорожный переезд полностью закроют движение автомобилей. Во время ограничения водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через мост на федеральной трассе А-146 «Краснодар — Новороссийск».
Водителей попросили внимательнее строить маршруты через этот участок дороги 9 марта и с пониманием отнестись к проведению ремонта на железнодорожном переезде, сообщает пресс-службы СКЖД.
Читайте также: ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля. Движение по одной полосе на участке улицы Орджоникидзе от Кирова до Октябрьской закрыли из-за замены канализационного коллектора.
Популярные новости
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
- Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
- Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей