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Под Краснодаром 9 марта перекроют движение через железнодорожный переезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-9-marta-perekroyut-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnyj-pereezd
Под Краснодаром 9 марта перекроют движение через железнодорожный переезд
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о железнодорожном переезде 687 км в Тахтамукайском районе Адыгеи на перегоне «Энем 1» — «Афипская». 9 марта там выполнят ремонтные работы.

В связи с этим с 8:00 до 20:00 через железнодорожный переезд полностью закроют движение автомобилей. Во время ограничения водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через мост на федеральной трассе А-146 «Краснодар — Новороссийск».

Водителей попросили внимательнее строить маршруты через этот участок дороги 9 марта и с пониманием отнестись к проведению ремонта на железнодорожном переезде, сообщает пресс-службы СКЖД.

Читайте также: ограничения движения ввели на участке улицы Орджоникидзе в Краснодаре до 2 апреля. Движение по одной полосе на участке улицы Орджоникидзе от Кирова до Октябрьской закрыли из-за замены канализационного коллектора.

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