Под Краснодаром 9 марта перекроют движение через железнодорожный переезд

Речь идет о железнодорожном переезде 687 км в Тахтамукайском районе Адыгеи на перегоне «Энем 1» — «Афипская». 9 марта там выполнят ремонтные работы.

В связи с этим с 8:00 до 20:00 через железнодорожный переезд полностью закроют движение автомобилей. Во время ограничения водители смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через мост на федеральной трассе А-146 «Краснодар — Новороссийск».

Водителей попросили внимательнее строить маршруты через этот участок дороги 9 марта и с пониманием отнестись к проведению ремонта на железнодорожном переезде, сообщает пресс-службы СКЖД.

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