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Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-goryachim-klyuchom-na-trasse-obrazovalas-ogromnaya-avtomobilnaya-probka
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка

Затор днем 2 января растянулся на 9 км.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» автомобили стоят на трассе по направлению к морю. На карте отмечены значки нескольких ДТП. Из-за них, предварительно, и произошел затор.

Автомобилисты выкладывают видео пробки. Автор одного из роликов предположил, что просто «все собрали салаты в контейнеры и рванули на море».

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