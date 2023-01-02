Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Общество
02.01.2023 13:39
Затор днем 2 января растянулся на 9 км.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» автомобили стоят на трассе по направлению к морю. На карте отмечены значки нескольких ДТП. Из-за них, предварительно, и произошел затор.
Автомобилисты выкладывают видео пробки. Автор одного из роликов предположил, что просто «все собрали салаты в контейнеры и рванули на море».
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