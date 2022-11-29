Под Горячим Ключом 30 ноября временно закроют движение через ж/д переезд

Движение ограничат через переезд на 1691 км между станциями Горячий Ключ и Долина Очарований с 12:00 до 20:00 30 ноября.

Ограничения движения введут из-за ремонта. В период проведения ремонтных работ проезд через указанный участок будет разрешен только для спецтранспорта. Речь идет об автомобилях скорой помощи, МЧС и МВД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Автовладельцев просят учитывать временные ограничения при планировании поездок.

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