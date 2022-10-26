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Под Геленджиком спасатели помогли спуститься с горы 77-летнему скалолазу

Происшествия
26.10.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-spasateli-pomogli-spustitsya-s-gory-77-letnemu-skalolazu
Видео канала «Кубань 24»

Турист застрял в горах возле хутора Джанхот. Пенсионер поднялся на высоту 160 м, а спуститься самостоятельно не смог.

Мужчине пришлось обращаться за помощью. Спасатели управления ГО и ЧС администрации отравились на место происшествия.

«Каково же было удивление специалистов, когда они узнали, что самобытному альпинисту 77 лет! Николай Григоренко — гость Геленджика. Видимо, увидев наши красоты, не удержался и решил покорить одну из вершин, но спуск его напугал», — сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».

Спасательная операция прошла успешно, помощь медиков пенсионеру не понадобилась.

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