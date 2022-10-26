Под Геленджиком спасатели помогли спуститься с горы 77-летнему скалолазу
Происшествия
26.10.2022 13:36
Турист застрял в горах возле хутора Джанхот. Пенсионер поднялся на высоту 160 м, а спуститься самостоятельно не смог.
Мужчине пришлось обращаться за помощью. Спасатели управления ГО и ЧС администрации отравились на место происшествия.
«Каково же было удивление специалистов, когда они узнали, что самобытному альпинисту 77 лет! Николай Григоренко — гость Геленджика. Видимо, увидев наши красоты, не удержался и решил покорить одну из вершин, но спуск его напугал», — сообщает Telegram-канал «Pressa без пресса».
Спасательная операция прошла успешно, помощь медиков пенсионеру не понадобилась.
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