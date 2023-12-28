Под Геленджиком появилась новая особо охраняемая территория

ООПТ создали в районе села Тешебс между бухтой Инал и Архипо-Осиповкой по постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Новая особо охраняемая природная территория под Геленджиком получила название «Тешебс». Ее общая площадь — свыше 426 га.

ООПТ около Тешебса создали, чтобы сохранить природные комплексы на берегу Черного моря. На этой территории находится уникальный геолого-геоморфологический объект, имеющий не только эстетическую, но и научную ценность — участок берегового клифа, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Кроме того, в лесистых горах у берега моря в «Тешебсе» обитают краснокнижные животные и находятся редкие растения.

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