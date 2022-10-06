Под Геленджиком на трассе цементовоз смял иномарку, пострадала 44-летняя женщина

Фото t.me/gelen_kriminal

ДТП произошло 6 октября в 6:30 на трассе М-4 «Дон» в районе поворота на Голубую Бухту. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видны разбитая легковушка и цементовоз с поврежденной кабиной.

По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем Nissan двигалась в сторону трассы со стороны Голубой Бухты. Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не предоставила преимущество в движении цементовозу Mercedes. Произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадала водитель Nissan. Женщину госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту ДТП проводится проверка.

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