Под Геленджиком капитально отремонтируют дорогу от федеральной трассы к селу Пшада
Общество
23.11.2022 10:34
С просьбой отремонтировать одну из центральных улиц села Пшада обратились к властям города-курорта местные жители.
Речь идет об улице Красной. В управлении ЖКХ планировали провести текущий ремонт участка улицы. Однако по поручению главы Геленджика Алексея Богодистова ремонт дороги будут делать капитальный.
Муниципальный контракт заключили с предприятием ДЭП № 111. Подрядчик уже приступил к работе. До конца года отремонтируют участок улицы Красной протяженностью 1,25 км от федеральной трассы М-4 «Дон» до улицы Кубанской, а также улицу Кубанскую от улицы Красной до дома № 27. Из городского бюджета на ремонт дороги выделят более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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