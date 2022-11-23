Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Под Геленджиком капитально отремонтируют дорогу от федеральной трассы к селу Пшада

Общество
23.11.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-kapitalno-otremontiruyut-dorogu-ot-federalnoj-trassy-k-selu-pshada
Под Геленджиком капитально отремонтируют дорогу от федеральной трассы к селу Пшада
Фото t.me/adm_gelen

С просьбой отремонтировать одну из центральных улиц села Пшада обратились к властям города-курорта местные жители.

Речь идет об улице Красной. В управлении ЖКХ планировали провести текущий ремонт участка улицы. Однако по поручению главы Геленджика Алексея Богодистова ремонт дороги будут делать капитальный.

Муниципальный контракт заключили с предприятием ДЭП № 111. Подрядчик уже приступил к работе. До конца года отремонтируют участок улицы Красной протяженностью 1,25 км от федеральной трассы М-4 «Дон» до улицы Кубанской, а также улицу Кубанскую от улицы Красной до дома № 27. Из городского бюджета на ремонт дороги выделят более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Читайте также: в Сочи досрочно завершили ремонт в двух тоннелях на трассе А-149.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Новороссийске спасатели достали собаку из ливневого коллектора
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях