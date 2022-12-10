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Под Геленджиком газифицировали хутор Бетту и село Береговое

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-gazifitsirovali-hutor-bettu-i-selo-beregovoe
Под Геленджиком газифицировали хутор Бетту и село Береговое
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Старт газифицикации в эти населенные пункты дали вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«В крае созданы все условия для того, чтобы в домах жителей Кубани был природный газ. На реализацию проектов в Береговом и Бетте было направлено более 103 млн рублей», — сказал Прошунин.

Вице-губернатор подчеркнул, что сейчас на Кубани газифицированы более 85% населенных пунктов.

В хуторе Бетта построили распределительный газопровод протяженностью 7,4 км. При помощи него газифицируют четыре многоквартирных дома, 120 частных домов и соцобъекты.

В селе Береговое появился распределительный газопровод протяженность почти 20 км. Он обеспечит газов 390 частных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре к газу подключат 300 домов в поселке Знаменском.

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