Под Геленджиком газифицировали хутор Бетту и село Береговое

Старт газифицикации в эти населенные пункты дали вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«В крае созданы все условия для того, чтобы в домах жителей Кубани был природный газ. На реализацию проектов в Береговом и Бетте было направлено более 103 млн рублей», — сказал Прошунин.

Вице-губернатор подчеркнул, что сейчас на Кубани газифицированы более 85% населенных пунктов.

В хуторе Бетта построили распределительный газопровод протяженностью 7,4 км. При помощи него газифицируют четыре многоквартирных дома, 120 частных домов и соцобъекты.

В селе Береговое появился распределительный газопровод протяженность почти 20 км. Он обеспечит газов 390 частных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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