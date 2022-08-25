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Под Геленджиком «черный лесоруб» спилил на дрова дуб и граб

Происшествия
25.08.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-chernyj-lesorub-spilil-na-drova-dub-i-grab
Под Геленджиком «черный лесоруб» спилил на дрова дуб и граб
Фото pexels.com

Мужчина, не имея разрешительных документов, спилил деревья породы граб и дуб на территории Архипо-Осиповского участкового лесничества. Сумма ущерба от его действий превысила 200 тыс. рублей.

По данным следствия, 60-летний житель Геленджика планировал использовать незаконно добытую древесину в качестве дров.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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