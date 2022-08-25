Под Геленджиком «черный лесоруб» спилил на дрова дуб и граб

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Мужчина, не имея разрешительных документов, спилил деревья породы граб и дуб на территории Архипо-Осиповского участкового лесничества. Сумма ущерба от его действий превысила 200 тыс. рублей.

По данным следствия, 60-летний житель Геленджика планировал использовать незаконно добытую древесину в качестве дров.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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