Под Геленджиком «черный лесоруб» спилил на дрова дуб и граб
Происшествия
25.08.2022 09:30
Мужчина, не имея разрешительных документов, спилил деревья породы граб и дуб на территории Архипо-Осиповского участкового лесничества. Сумма ущерба от его действий превысила 200 тыс. рублей.
По данным следствия, 60-летний житель Геленджика планировал использовать незаконно добытую древесину в качестве дров.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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