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В Отрадненском районе фермер незаконно вырубил деревья на 800 тыс. рублей

Происшествия
01.08.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otradnenskom-rajone-fermer-nezakonno-vyrubil-derevya-na-800-tys-rublej
В Отрадненском районе фермер незаконно вырубил деревья на 800 тыс. рублей
Фото Pexels, pixabay.com

Глава крестьянско-фермерского хозяйства хотел расширить территории для выращивания сельхоз культур. Для этого он вырубил деревья, граничащие с полями.

Без разрешительных документов спилили несколько деревьев ясеня, белой акации и шелковицы. Ущерб составил 800 тыс. рублей.

Полиция завершила расследование уголовного дела. Сейчас фермер находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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