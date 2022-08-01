В Отрадненском районе фермер незаконно вырубил деревья на 800 тыс. рублей
Происшествия
01.08.2022 10:37
Глава крестьянско-фермерского хозяйства хотел расширить территории для выращивания сельхоз культур. Для этого он вырубил деревья, граничащие с полями.
Без разрешительных документов спилили несколько деревьев ясеня, белой акации и шелковицы. Ущерб составил 800 тыс. рублей.
Полиция завершила расследование уголовного дела. Сейчас фермер находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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