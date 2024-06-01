Под Анапой завершили строительство съезда с трассы «Новороссийск — Керчь»

Строительство съезда на участке 58 км+350 м трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» завершили в районе села Витязево.

Новые съезды оборудовали ливневой канализацией, диодным освещением и бордюрами, а также защитными экранами. Сооружение стоит на 72 сваях, которые объединены монолитным железобетонным ростверком. Объект построили в рамках реконструкции участка трассы 53–72 км — продолжения обхода Анапы, который ввели в эксплуатацию в 2022 году.

Чтобы завершить строительство, дорожники временно закрыли съезд на подъезду к Витязево, въезд в село организовали через съезд с обхода Анапы в районе Симферопольского шоссе, через развязки у хутора Красного и в районе Чембурки.

Результат введения новой большой «клеверной» развязки — качественное улучшение логистики транспортных потоков, которые идут как в сторону Анапы и Крымского моста, так и в сторону аэропорта и Витязево.

«Новая схема движения — временая, поэтому на съездах нанесена оранжевая разметка. До ввода в эксплуатацию участка реконструкции и развязки в его составе въезд в Витязево будет осуществляться с северной стороны, выезд — с южной стороны. Старый съезд уже разобран. Когда объект введут в эксплуатацию полностью, будут функционировать векторы 1, 2 и 3 для удобства поворота через развязку как налево из поселка, так и направо, а также в обратном направлении», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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