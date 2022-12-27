«Почту России» обязали отреставрировать фасад Главпочтамта в Краснодаре
Иск администрации Краснодарского края удовлетворил арбитражный суд Москвы.
Администрация Краснодарского края подала иск в суд в сентябре. Она потребовала от «Почты России» разработки проектной документации для реставрации фасада краснодарского Главпочтамта.
В декабре ответчик потребовал отозвать иск и отложить заседание, чтобы провести аукцион и добровольно провести реконструкцию. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. На судебное заседание ответчик не явился, поэтому суд вынес решение без него.
Здание на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской построили в 1913-1915 годах. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. «Почту России» обязывали отреставрировать фасад, но компания работы не выполнила, сообщает «РБК Краснодар».
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