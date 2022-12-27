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«Почту России» обязали отреставрировать фасад Главпочтамта в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochtu-rossii-obyazali-otrestavrirovat-fasad-glavpochtamta-v-krasnodare
«Почту России» обязали отреставрировать фасад Главпочтамта в Краснодаре
Фото 2013.kublog.ru

Иск администрации Краснодарского края удовлетворил арбитражный суд Москвы.

Администрация Краснодарского края подала иск в суд в сентябре. Она потребовала от «Почты России» разработки проектной документации для реставрации фасада краснодарского Главпочтамта.

В декабре ответчик потребовал отозвать иск и отложить заседание, чтобы провести аукцион и добровольно провести реконструкцию. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. На судебное заседание ответчик не явился, поэтому суд вынес решение без него.

Здание на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской построили в 1913-1915 годах. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. «Почту России» обязывали отреставрировать фасад, но компания работы не выполнила, сообщает «РБК Краснодар».

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