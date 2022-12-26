Почтовый штемпель с изображением ратуши «Розы Хутор» выпустили к открытию горнолыжного сезона
Общество
26.12.2022 11:58
Отправить открытки с тематическим оттиском можно из почтового отделения 354392 в поселке Красная Поляна на улице Трудовой Славы, 3. Штемпель будет храниться в отделении в течение пяти лет.
Выпуск специального штемпеля инициировала Почта России. На оттиске расположена надпись «Привет с курорта «Роза Хутор!» и изображена ратуша с часами на Площади Роза. Также там будет указана дата отправления.
«Спустя пару лет после Олимпиады была создана специальная почтовая марка с самым узнаваемым символом курорта — ратушей. Теперь есть уникальный штемпель, и, я надеюсь, у наших гостей появится добрая традиция — в память об отдыхе в горах Сочи делать с ним разные почтовые отправления», — цитирует генерального директора Александра Белокобыльского пресс-служба курорта «Роза Хутор».
Читайте также: в Сочи пройдут бесплатные экскурсии на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
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