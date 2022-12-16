Почтовые отделения в селах России получат 5 млрд рублей на модернизацию

Выделенные средства позволят модернизировать филиалы и расширить в них перечень предоставляемых услуг.

Правительство РФ направит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах в 2023 году. На почте граждане получают множество услуг, в том числе отправляют письма, посылки, документы и запросы в МФЦ, также получают пенсии, соцвыплаты, безрецептурные лекарства, оплачивают коммунальные платежи.

Программа обновления отделений почты в селах России уже начата — до конца года модернизируют около 1,2 тыс. из них, сообщает пресс-служба Правительства РФ в Telegram.

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