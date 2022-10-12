Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Во всех отделениях можно будет сдать бумагу, картон, электронику, пластик и другое вторсырье.

Соглашение с Почтой России заключил Российский экологический оператор (РЭО). Прием сырья планируют начать вссылк 2023 году.

«Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника. Батарейки не совсем наш профиль, но если Росатом присоединится, то будем рады видеть коллег. Начать сбор планируем в пределах года, уже в следующем году», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также глава РЭО добавил, что организация станет партнером по созданию условий для переработки отходов самой почты. Из вторсырья будет производиться все необходимое для нужд отделений.

«Попробуем в рамках одной достаточно большой компании сделать пример экономики замкнутого цикла. Планируем выйти на первые показатели через три года», — цитирует Буцаева ТАСС.

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