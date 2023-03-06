Почтомат, коптер и фотовидеофиксация: три новых слова внесли в словарь русского языка

Слова официально внесли в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН.

Согласно данным орфографического ресурса «Академос», в словаре появились слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». Сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов отметил, что перечень слов обновляется постоянно.

«Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — рассказал он.

Пахомов добавил, что разработчики орфографического ресурса постоянно следят за изменениями в языке и появлением новых слов, а также какие слова и как часто употребляются в художественной литературе и СМИ и о каких словах спрашивают носители.

Всего в прошлом году в словарь внесли около 200 слов, некоторые из них с пометкой «рекомендация», уточнил ученый. Пометка означает, что слово в данный момент следует писать так, но может измениться практика его использования. В некоторых случаях может оказаться, что слово не нужно оставлять в словаре на постоянной основе, сообщает РИА «Новости».

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