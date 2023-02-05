Опрос: в Краснодаре современные феминитивы больше всего раздражают женщин
Общество
05.02.2023 12:43
Шесть из десяти жителей Краснодара отрицательно относятся к новым феминитивам. Опрос провели 2 и 3 февраля 2023 года.
В речи феминитивы использует каждый пятый опрошенный краснодарец, большинство — в шутку или с сарказмом.
Феминитивы, например, «психологиня», «режиссерка», «авторка», у 61% краснодарцев вызывают отрицательные эмоции. Только 7% положительно к этому относятся. Каждому пятому опрошенному все равно.
Больше всего феминитивы раздражают женщин — 69%, из них 73% никогда не употребляют в речи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Читайте также: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией.
Популярные новости
- Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
- В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России