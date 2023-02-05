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Опрос: в Краснодаре современные феминитивы больше всего раздражают женщин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-v-krasnodare-sovremennye-feminitivy-bolshe-vsego-razdrazhayut-zhenshhin
Опрос: в Краснодаре современные феминитивы больше всего раздражают женщин
Фото cottonbro, pexels.com

Шесть из десяти жителей Краснодара отрицательно относятся к новым феминитивам. Опрос провели 2 и 3 февраля 2023 года.

В речи феминитивы использует каждый пятый опрошенный краснодарец, большинство — в шутку или с сарказмом.

Феминитивы, например, «психологиня», «режиссерка», «авторка», у 61% краснодарцев вызывают отрицательные эмоции. Только 7% положительно к этому относятся. Каждому пятому опрошенному все равно.

Больше всего феминитивы раздражают женщин — 69%, из них 73% никогда не употребляют в речи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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