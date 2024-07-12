Почти весь Новороссийск остался без воды из-за отключения электричества

Подача воды в город-герой 12 июля с 10:00 снизилась на 80%.

В «Водоканал Новороссийска» поступила информация о том, что в связи с провалом напряжения на НСВ-4 подъема и отключения насосных агрегатов произошло снижение подачи воды Новороссийску на 80%.

В связи с этим воду подавать будут с 18:00 до 21:00. С 13 июля вода будет подаваться в штатном режиме, чрезвычайная ситуация не прогнозируется, сообщает «Водоканал Новороссийска».

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