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Почти в 2 раза увеличили мощность мусоросортировочного комплекса в Белореченском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-v-2-raza-uvelichili-moshhnost-musorosortirovochnogo-kompleksa-v-belorechenskom-rajone
Почти в 2 раза увеличили мощность мусоросортировочного комплекса в Белореченском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В марте региональный оператор «Крайжилкомресурс» ввел в эксплуатацию мобильный сортировочный комплекс.

С помощью новой линии мощности существующего мусоросортировочного комплекса увеличатся почти в 2 раза — на 100 тыс. т в год.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, развитие сортировочных комплексов позволит уменьшить объем захораниваемых отходов, а также время хранения мусора на полигоне.

«Это существенно снизит экологическую нагрузку на окружающую среду в сезонные пиковые нагрузки. Важно, что отбираемые ежемесячно на территории Белореченского комплекса около 900 т вторсырья — полимеров, стекла, картона и других новь вовлекут в хозяйственный оборот», — отметил замглавы региона.

Гендиректор предприятия Геннадий Быков сообщил в свою очередь о том, что у АО «Крайжилкомресурс» даже с ручной сортировкой общий показатель извлечения вторсырья составляет 9%. При этом средний показатель по стране не выше 6%.

Мусоросортировочный комплекс в Белореченском районе запустили в эксплуатацию в 2018 году. Там сортируют отходы из Апшеронского и Белореченского районов, Горячего Ключа и Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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