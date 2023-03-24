Почти в 1,5 раза сократился муниципальный долг городов и районов Краснодарского края

В 2022 году показатель снизился с 11 до 7,9 млрд — в 1,4 раза. Об этом сообщил министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

Кроме того, снизился уровень долговой нагрузки на местные бюджеты — на 5,5%.

«Муниципальный коммерческий долг за 2022 год снижен в 2 раза, из него долг по банковским кредитам — в 2,7 раза, в том числе за счет предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение коммерческого долга в объеме 3,5 млрд рублей. В результате расходы на обслуживание муниципального долга снижены на 40,9%, или, фактически, на 200 млн рублей», — рассказал Кнышов.

Также завершена работа по изменению структуры снижения долга — около 11,8 млрд рублей списали благодаря реструктуризации муниципального долга, сообщает «РБК Краснодар».

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