Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Почти в 1,5 раза сократился муниципальный долг городов и районов Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-v-1-5-raza-sokratilsya-munitsipalnyj-dolg-gorodov-i-rajonov-krasnodarskogo-kraya
Почти в 1,5 раза сократился муниципальный долг городов и районов Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В 2022 году показатель снизился с 11 до 7,9 млрд — в 1,4 раза. Об этом сообщил министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

Кроме того, снизился уровень долговой нагрузки на местные бюджеты — на 5,5%.

«Муниципальный коммерческий долг за 2022 год снижен в 2 раза, из него долг по банковским кредитам — в 2,7 раза, в том числе за счет предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение коммерческого долга в объеме 3,5 млрд рублей. В результате расходы на обслуживание муниципального долга снижены на 40,9%, или, фактически, на 200 млн рублей», — рассказал Кнышов.

Также завершена работа по изменению структуры снижения долга — около 11,8 млрд рублей списали благодаря реструктуризации муниципального долга, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: объем просроченной задолженности в Краснодарском крае к марту вырос на 12%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
  4. Жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти»
  5. Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
  6. Экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП на Кубани
Прямой эфир
Мы в соцсетях