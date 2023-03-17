Объем просроченной задолженности в Краснодарском крае к марту вырос на 12%
Экономика
17.03.2023 08:24
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) на 1 марта этого года, объем просроченных долгов на Кубани вырос на 12% и составил 51 млрд рублей.
Краснодарский край в ЮФО занял первое место по объему просроченной задолженности с долей 43%. В Ростовской области рост просроченной задолженности составил 7,6% или 31,1 млрд рублей. В Крыму — 34,7% или 3,1 млрд рублей.
Всего в ЮФО общий объем просроченной задолженности составляет 118,5 млрд рублей. Это на 11,5% больше, чем год назад. По данным аналитиков, если такая тенденция сохранится, просроченная задолженность в округе может вырасти до 10% пишет РБК-Краснодар.
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