Почти у 20% снятых с жителей Кубани клещей обнаружили боррелиоз
Общество
26.07.2024 08:08
Более 4 тыс. жителей Кубани пострадали от укусов клещей с начала 2024 года.
На Азово-Черноморском побережье с укусами к медработникам обратились 1 тыс. 50 человек.
В 18% случаев в исследованных насекомых обнаружили клещевой боррелиоз.
Узнать, является ли клещ переносчиком болезни, можно в специальных пунктах. Их список доступен по ссылке, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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