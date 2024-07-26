Почти у 20% снятых с жителей Кубани клещей обнаружили боррелиоз

Более 4 тыс. жителей Кубани пострадали от укусов клещей с начала 2024 года.

На Азово-Черноморском побережье с укусами к медработникам обратились 1 тыс. 50 человек.

В 18% случаев в исследованных насекомых обнаружили клещевой боррелиоз.

Узнать, является ли клещ переносчиком болезни, можно в специальных пунктах. Их список доступен по ссылке, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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