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Нашествие стаи стрекоз сняли на видео в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nashestvie-stai-strekoz-snyali-na-video-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

В краевой столице этим летом, как и в прошлом году, заметили целую стаю стрекоз. Насекомые летали в микрорайоне Черемушки.

По словам экологов, у стрекоз бывают вспышки и спады численности. И ее рост сейчас говорит о здоровом состоянии экосистемы.

Эти насекомые не наносят вреда людям, так что бояться их не надо. Однако и трогать руками не стоит — можно случайно повредить хрупкие крылья.

Стрекозы полезны: они питаются комарами, мухами и другими насекомыми-вредителями.

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