Нашествие стаи стрекоз сняли на видео в Краснодаре
Общество
25.07.2024 10:35
В краевой столице этим летом, как и в прошлом году, заметили целую стаю стрекоз. Насекомые летали в микрорайоне Черемушки.
По словам экологов, у стрекоз бывают вспышки и спады численности. И ее рост сейчас говорит о здоровом состоянии экосистемы.
Эти насекомые не наносят вреда людям, так что бояться их не надо. Однако и трогать руками не стоит — можно случайно повредить хрупкие крылья.
Стрекозы полезны: они питаются комарами, мухами и другими насекомыми-вредителями.
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