Почти половина жителей Краснодара сталкивалась с абьюзом начальника на работе

Согласно опросу, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы, с злоупотреблениями властью со стороны начальства сталкивались 40% краснодарцев. Чаще всего такие проявления относят к нарушения Трудового кодекса РФ.

Чаще других на неподобающее поведении начальника жаловались опрошенные до 34 лет — 47%. Эта категория не готова мириться с подобным отношением к себе.

Абьюзом со стороны руководства краснодарцы считают нарушение Трудового кодекса РФ, в том числе непрофильные обязанности, невыплата или задержка зарплаты, принуждение к работе сверхурочно. Кроме того, к злоупотреблению властью относят оскорбления и унижения, повышенный тон в общении, а также самодурство, сообщает пресс-служба SuperJob.

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