Почти на 50 лет продлил аренду земли Геленджикский хлебозавод через суд

Отказ департамента имущественных отношений Краснодарского края в предоставлении земельного участка в аренду хлебозаводу признал незаконным Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Согласно материалам суда, деятельность Геленджикского хлебозавода с момента приватизации недвижимости до настоящего времени на спорном участке не прекращалась. Кроме того, право собственности недвижимости на объекты другим лицам не передавалось.

«Доводы департамента о том, что на спорном земельном участке расположен объект, который имеет жилое назначение, правомерно отклонены судом апелляционной инстанции, поскольку номер кадастрового квартала земельного участка, на котором расположен объект, не совпадает с номером кадастрового квартала земельного участка, на котором расположены объекты», — говорится в решении суда.

«Геленджикский хлебозавод» в августе 2022 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к департаменту имущественных отношений. Хлебозавод требовал признать незаконным решение департамента об отказе в аренде земельного участка площадью 1,6 га на улице Луначарского, 6 сроком на 49 лет.

Землю на право бессрочного пользования закрепили за хлебозаводом в ноябре 1992 года. При этом в марте 2022 департамент отказал в предоставлении аренды из-за отсутствия документов на магазин, пропускной пункт, склады и навесы. Суд установил, что объекты недвижимости принадлежат хлебозаводу с 2008 года, поэтому отклонил доводы департамента.

«Доказательств, что спорный земельный участок используется в иных целях, нежели для эксплуатации единого производственного комплекса, суду не представлено», — цитирует решение суда «Коммерсантъ-Кубань».

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