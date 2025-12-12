Почти на 4% увеличилось количество турагентств и туроператоров в Краснодаре

С января по декабрь 2025 года число туристических организаций в краевой столице выросло на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным аналитиков «Контур.Фокуса», по состоянию на 1 января 2025 года в краевой столице работали 662 организации. К декабрю количество турагентств и туроператоров увеличилось до 688.

За 11 месяцев этого года в Краснодаре зарегистрировали 92 туроператора, что на 3,1% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года. Тогда в краевой столице зарегистрировали 95 организации.

Количество ликвидаций в Краснодаре с января по декабрь 2025 года увеличилось. За 11 месяцев этого года ликвидировали 65 турагентств, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда количество ликвидаций достигло 55, сообщает «Ъ-Кубань».

