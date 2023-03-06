Почти на 26% вырос оборот предприятий потребсферы Краснодарского края
Оборот предприятий потребительской сферы на Кубани в январе составил 404,7 млрд рублей, что на 25,8% выше, чем за аналогичный период 2022 года.
Об этом 6 марта сообщил глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
«Несмотря на введенные санкции, оборот оптовой торговли составил 206,9 млрд рублей. Наблюдаем значительный рост на 33,7% к январю 2022 года», — сказал Куринный.
Он также сообщил, что оборот розничной торговли составил 180,9 млрд рублей с ростом на 8,4%. Оборот общественного питания составил 7,8 млрд рублей с ростом на 5,7%. Кроме того, на 7,2% увеличился объем бытовых услуг — до 9,2 млрд рублей.
По словам главы департамента потребсферы, среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий отрасли увеличилась на 11,9%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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