Завод в Краснодарском крае почти на 20% увеличил отгрузку комбикорма благодаря нацпроекту
Завод «Южная Корона — Брюховецкий Комбикормовый Завод» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».
В течение полугода на предприятии оптимизировали процесс упаковки комбикорма в мешки по 25 кг. Заменили ручные гидравлические тележки на электрические, установили фасовочный дозатор, улучшили эргономику рабочих мест. В результате за полгода удалось на 20% снизить запасы, а время протекания процесса — на 13%. В итоге выработка увеличилась на 20%.
По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, производство комбикормов в регионе развивается быстрыми темпами.
«Мы уже смогли «насытить» рынок ассортиментом. Теперь важно, чтобы бережливые технологии стали своеобразным признаком отраслевого лидерства в конкурентной среде, ведь их применение постоянно доказывает эффективную организацию любого бизнес-процесса», — добавил он.
Нацпроект «Производительность труда» реализуют в Краснодарском крае с 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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