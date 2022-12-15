Кондратьев: Кубань досрочно выполнила показатели нацпроекта «Производительность труда» в этом году

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 15 декабря.

По словам главы региона, регион вышел в лидеры по числу участников и эффекту от внедрения бережливых технологий. Сейчас в нацпроекте участвуют уже 224 кубанских предприятия.

«Сегодня мы видим хорошие результаты реализации нацпроекта. Растет как количество компаний, которые внедряют бережливые технологии, так и их экономические показатели. Предприятия смогли сократить время производства продукции в среднем на 38%, увеличить выработку на 46%. Благодаря активной работе мы досрочно выполнили показатели нацпроекта в 2022 году», — рассказал губернатор.

Он отметил, что по итогам года Кубань увеличит экономический эффект от реализации бережливого нацпроекта по сравнению с прошлым годом. Тогда он составлял около 12 млрд рублей. Нацпроект «Производительность труда» зарекомендовал себя как действенный инструмент, повышающий эффективность работы предприятий во всех отраслях.

«Это особенно актуально в условиях санкционного давления на нашу страну. Благодаря реализации нацпроекта компании создают новые производственные цепочки, выходят на отечественный рынок с новой продукцией», — добавил губернатор.

На Кубани действует ряд льгот для предприятий-участников нацпроекта. Это налоговый вычет по налогу на прибыль, и «нулевая» ставка по налогу на имущество, льготные займы и кредитование. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестпроектов на сумму 69 млн рублей получили 14 промпредприятий.

В программе «Акселераторы экспортного роста» участвуют 42 предприятия. Сумма заключенных с иностранными партнерами контрактов составила около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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