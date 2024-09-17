Почти на 20% подорожала аренда жилья в Краснодаре

Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках взлетела в России. Исследование провел портал по продаже недвижимости «Циан».

В среднем месячная плата за однокомнатную квартиру будет обходиться в 33 тыс. рублей, аренда двухкомнатной квартиры достигла 49,5 тыс. рублей.

По данным «Яндекс Недвижимости», значительно подорожала аренда в Краснодаре. Так, усредненный рост по всем типам жилья составляет почти 20% — до 27,7 тыс. рублей в месяц.

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