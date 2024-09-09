На 14% выросли продажи водки летом в Краснодаре

Эксперты изучили 8,5 млн чеков, которые выдали торговые точки летом 2024 года, и сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

Так, больше всего летом вырос спрос на водку — на 14%, стоимость одной бутылки 0,7 литра выросла на 8%. Кроме того, на 11% вырос спрос на ликеры, а средняя стоимость одной бутылки 0,7 л снизилась на 6% — с 1 тыс. 505 до 1 тыс. 414 рублей.

Шампанское покупали реже — спрос упал на 3%, стоимость за бутылку выросла больше остальных напитков — на 17%, до 606 рублей. Пиво продавали чаще на 3%, средняя стоимость 0,5 л выросла до 111 рублей — на 12%. Спрос на коньяк уменьшился на 9%, средняя цена за 0,7 л выросла на 3%, до 703 рублей.

Вино также покупали реже — на 5%, средняя стоимость бутылки выросла на 2%, до 290 рублей. Меньше приобретали и виски — на 2%, цена на бутылку выросла до 1 тыс. 956 рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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