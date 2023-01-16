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Почти на 10% выросло производство алкоголя в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-na-10-vyroslo-proizvodstvo-alkogolya-v-rossii
Почти на 10% выросло производство алкоголя в России
Фото unsplash.com

С января по декабрь 2022 года производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра и медовухи выросло на 9,8% по сравнению с 2021 годом — до 199,524 млн декалитров, сообщили в Росалкогольрегулировании.

Производство спиртных напитков крепостью более 9% выросло на 8,4% до 115,386 млн дал. Почти на 4% выросло производство водки — до 84,056 млн дал, на 10,5% коньяка — предприятия выпустили 8,821 млн дал.

Объем произведенной винодельческой продукции за год вырос на 9,7% до 32,693 млн дал. Производство игристых вин выросло на 25,2% до 16,181 млн, больше всего произвели ликерных вин — на 442,5%. Кроме того, слабоалкогольной продукции произвели на 25,4% больше, чем в 2021 году — 18,977 млн дал, сообщает РИА «Новости».

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