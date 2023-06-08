Почти на 10 дней изменится схема движения по улице Зиповской в Краснодаре

Движение по Зиповской от Байбакова до Московской будет недоступно с 8:00 10 июня до 22:00 19 июня.

Ограничение связано с переустройством инженерных сетей на этом участке. Жители при этом смогут проехать к своим домам.

На время ремонта также изменится маршрут автобуса № 20. Он будет объезжать закрытый участок от Российской по Зиповской, Байбакова и Карякина до Московской, а дальше поедет по привычному маршруту, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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