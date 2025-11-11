Почти месяц остаются без отопления жители многоквартирного дома в Армавире

Жители многоквартирного дома на улице Новороссийской борются за право на отопление. Они написали жалобу в разные инстанции и ждут ответа.

Участник СВО Сергей Рубцов рассказал, что условия в доме схожи с теми, что были в блиндаже на Ореховском направлении.

«Сырость такая же, как и в блиндаже. Полы холодные, но мы обутые, а разницы нет», — сетует жилец дома по улице Новороссийской Сергей Рубцов.

На днях Сергей доставал свой военный спальник, чтоб согреться. Обогревать жилье кондиционером небезопасно, так как старая проводка искрит. Замерзают в холодных стенах пятиэтажного дома жители всех 25 коммунальных квартир.

«Отопительный сезон стартовал еще 15 октября, но отопления в этом доме и не было, говорят люди. Зато приходят платежки, за комнату в 12 квадратных метров за полмесяца октября предстоит заплатить почти 900 рублей», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Жители армавирской пятиэтажки написали коллективную жалобу в прокуратуру и на имя главы города.

«В результате расторжения договора с управляющей компанией оказались брошенными на произвол судьбы без обеспечения техобслуживания дома. На это письмо мы будем ждать ответа до 24 ноября», — говорит жилец дома по улице Новороссийской Светлана Ануфриева.

Ремонтная бригада должна была приехать еще полгода назад. Но тогда УК решила не продлевать договор подряда. Причина — жильцы накопили более 1 млн рублей долгов перед организацией.

«Как мне объяснил мужчина из отдела ЖКХ, так как у нас репутация плохая по долгам, то брать будут не 18 рублей за квадратный метр, а 50», — рассказывает жилец дома по улице Новороссийской Ирина Караюшева.

Люди винят ушедшую от них УК в многолетнем бездействии. Теперь они разыскивают нового хозяина для своего дома.

«В течение месяца будет проведен конкурс и выбрана управляющая компания. Если заявок не поступит и конкурс будет признан несостоявшимся, администрацией будет назначена УК по среднему тарифу», — отмечает заместитель главы Армавира Андрей Петренко.

Уже 11 ноября в армавирской многоэтажке будет тепло, обещали в администрации города. Запустят систему сразу после оперативной проверки всех коммуникаций.

