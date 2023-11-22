Почти 98% предпринимателей Кубани одобрили бережливые технологии на производстве

Руководители кубанских компаний оценили работу Регионального и Федерального центров компетенций. Индекс осведомленности участников нацпроекта «Производительность труда» составил 91,4%. Внедрение бережливых технологий посчитали важным пунктом — 97,8% респондентов.

Министр экономики региона Алексей Юртаев отметил, что исследование демонстрирует осведомленность компаний о мерах господдержки. По его словам, оно также показывает решимость представителей предприятий внедрять бережливые технологии на производствах.

«Это ключ к успешному развитию кубанских предприятий и укреплению экономики страны в целом», — добавил он.

Кроме того, главы компаний оценили финансовые итоги от внедрения бережливых технологий, степень профессионализма экспертов, вовлеченность работников предприятия в проект и объем полученных знаний и навыков.

Как посчитали руководители компаний, самые информативные источники о мерах повышения производительности труда — это портал производительность.рф и сайт министерства экономики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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