На сельхозпредприятии Курганинского района начнут внедрять бережливые технологии

Компания «Колхоз Рассвет» присоединилась к реализации нацпроекта «Производительность труда».

На предприятии будут внедрять бережливые технологии при участии экспертов Регионального центра компетенций, обучение уже стартовало. В планах оптимизировать процесс техобслуживания автотранспорта.

Сельхозпредприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, имеет собственный машинно-тракторный парк и оборудование для ремонта техники. Производственные мощности позволяют компании перерабатывать весь урожай без помощи посредников.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, к реализации нацпроекта «Производительность труда» уже присоединились около 50 кубанских сельхозпредприятий.

«Благодаря экспертной поддержке мощности компаний используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и оплата труда рабочих. Все вместе это дает хороший результат и вносит весомый вклад в экономику региона», — подчеркнул министр.

Присоединиться к нацпроекту могут предприятия края, занятые в пяти базовых несырьевых отраслях экономики — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. При этом ежегодная выручка компании должна составлять от 400 млн рублей, а доля иностранного капитала не может превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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