На Кубани около 70% предприятий увеличили производительность труда по нацпроекту

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» Минэкономразвития РФ рассчитало процент предприятий-участников, достигших ежегодного 5% прироста в течение трех лет.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, сейчас более 280 предприятий региона успешно улучшают свои производственные показатели согласно профильному нацпроекту.

«По итогам 2022 года 68,8% кубанских предприятий достигли качественного показателя роста производительности труда. Это на 16,8% выше, чем в 2021 году», — подчеркнул министр.

К реализации задач нацпроекта активно присоединяются различные предприятия ведущих отраслей экономики, включая обрабатывающее производство, АПК, транспорт, строительную промышленность и торговлю.

Под руководством специалистов Федеральных и Региональных центров компетенций в компаниях проводят анализ производственных процессов, определяют потенциальные потери и разрабатывают планы по улучшению показателей. Кроме того, сотрудники изучают принципы и методы бережливого производства, чтобы повысить эффективность своей работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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