На Кубани строительная компания возводит школу, применяя бережливые технологии

Внедрение бережливых технологий в компании «ГлавИнвестСтрой» прошло в рамках нацпроекта «Производительность труда».

При содействии специалистов Регионального центра компетенций за шесть месяцев удалось оптимизировать порядок выполнения и технику различных работ. В результате на стройплощадке уменьшили время отделки помещений на 16%, запасы материалов на 33%, а выработку увеличили на 13%.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, благодаря бережливым технологиям удается завершать строительство соцобъектов согласно плану, максимально эффективно использовать рабочие ресурсы и поддерживать высокие стандарты качества.

«Это уже второй проект компании. И сегодня начата работа по разработке методов для улучшения именно управления строительным участком», — отметил министр.

К нацпроекту «Производительность труда» уже присоединились более 280 предприятий региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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