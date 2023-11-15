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На Кубани строительная компания возводит школу, применяя бережливые технологии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-stroitelnaya-kompaniya-vozvodit-shkolu-primenyaya-berezhlivye-tehnologii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На Кубани строительная компания возводит школу, применяя бережливые технологии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Внедрение бережливых технологий в компании «ГлавИнвестСтрой» прошло в рамках нацпроекта «Производительность труда».

При содействии специалистов Регионального центра компетенций за шесть месяцев удалось оптимизировать порядок выполнения и технику различных работ. В результате на стройплощадке уменьшили время отделки помещений на 16%, запасы материалов на 33%, а выработку увеличили на 13%.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, благодаря бережливым технологиям удается завершать строительство соцобъектов согласно плану, максимально эффективно использовать рабочие ресурсы и поддерживать высокие стандарты качества.

«Это уже второй проект компании. И сегодня начата работа по разработке методов для улучшения именно управления строительным участком», — отметил министр.

К нацпроекту «Производительность труда» уже присоединились более 280 предприятий региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани строительная компания на 30% увеличила выработку благодаря нацпроекту.

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