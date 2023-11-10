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На Кубани строительная компания на 30% увеличила выработку благодаря нацпроекту

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-stroitelnaya-kompaniya-na-30-uvelichila-vyrabotku-blagodarya-natsproektu
На Кубани строительная компания на 30% увеличила выработку благодаря нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Бережливые технологии внедряли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

ГК «ИНСИТИ» стала участником нацпроекта шесть месяцев назад. За это время совместно с экспертами РЦК удалось оптимизировать рабочие процессы благодаря применению инструментов бережливого производства. Так, на 22% сократили время, необходимое для отделки стен кирпичом, на 50% снизили излишки запасов материалов, поднятых на этаж, а также на 30% увеличили выработку.

«Строительные компании региона активно используют энергоэффективные технологии в работе, повышая качество и обеспечивая устойчивое развитие отрасли. Важно, что, ощутив экономический эффект, они приступают к масштабированию опыта и используют бережливые технологии при возведении социальных объектов», — подчеркнул и. о. главы минэкономики Кубани Игорь Красавин.

К национальному проекту «Производительность труда» присоединились уже более 280 кубанских предприятий. Для них предусмотрели различные виды господдержки, в том числе льготные займы, налоговые преференции и субсидии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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