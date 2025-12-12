Почти 9 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 декабря провел совещание со своими заместителями и руководителями региональных органов власти по итогам общения с населением в рамках «Прямой линии».

Глава региона отметил, что после прямого эфира прошла ровно неделя, все его ответы были зафиксированы как поручения, и уже есть первые решения.



«За все время подготовки и проведения «Прямой линии» в мой адрес поступило 8 тыс. 852 вопроса. Это не цифры, а жители, которые позвонили или написали, потому что верят, что их проблема будет решена», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что каждый ответ на обращения должен основываться на законе и объективном подходе. Наиболее активно в «Прямой линии» участвовали жители Краснодара, Анапы, Темрюкского и Щербиновского районов, а также Туапсинского округа. Около 36% от всех вопросов касались жилищно-коммунального хозяйства.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что по каждому вопросу закрепят ответственных сотрудников.

«Ведем мониторинг того, как исполняются просьбы жителей. Исходя из запросов, формируем общую социально-экономическую и бюджетную политику региона», — заявил Галась.

Замглавы Кубани Александр Топалов сообщил, что обращения по различным темам поступили от жителей всех муниципалитетов и направлены в соответствующие министерства и ведомства для рассмотрения.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал о работе над вопросами по доступности интернета в малых населенных пунктах.

«До конца текущего года будет подготовлена дорожная карта с тем, чтобы до 2028 года провести проводной интернет во все поселения края», — пояснил Руппель.

Он добавил, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос налоговых льгот для курортного бизнеса Анапы на 2026 год.

Вице-губернатор Андрей Коробка доложил о планах поддержки аграрного сектора.

«Мы проанализировали площадь пострадавших посевов в зоне ЧС у малых форм хозяйствования. Пострадало 136 тыс. га. Планируем выделить краевые средства для компенсации затрат на приобретение семян и удобрений для закладки урожая 2026 года», — уточнил Коробка.

По словам вице-губернатора Александра Руденко, около тысячи обращений касались социального блока, половина из них — здравоохранения. Жители также интересовались льготным проездом, выплатами участникам спецоперации, поддержкой педагогов и строительством школ.

«Особое внимание — участникам СВО и их семьям. Проблему с электрическим счетчиком у родных бойца из станицы Старотитаровской в Темрюкском районе устранили, но такие ситуации недопустимы. За каждой семьей должен быть закреплен специалист местной администрации, который обязан помогать им во всех бытовых вопросах. Их проблемы — это наши проблемы, и подходить к их решению мы должны как к своим», — написал Кондратьев в Telegram.

«Прямая линия» с губернатором прошла 5 декабря и продолжалась 4 часа 45 минут. За это время в эфире задали более 40 вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

