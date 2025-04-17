Почти 9 км сетей водоснабжения отремонтируют по нацпроекту в Лабинске

До конца 2025 годав Лабинске в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтируют устаревший участок сети протяженностью 8,7 км.

Трубы лежат по улице Красной — в границах Лозового и 50 лет Октября, уточнил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. После завершения всех работ качественной питьевой водой будут обеспечены около 25 тыс. местных жителей.

Всего до конца текущего года в регионе в рамках нацпроекта работы проведут на 19 объектах водоснабжения, 6 — водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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