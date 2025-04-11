Модернизацию сети водоснабжения начали по нацпроекту в станице Павловской

Работы в Павловском районе ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчика определили в начале марта, он выполнит капремонт водопроводной сети в западной части станицы Павловской, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«Протяженность новой трассы составит порядка 8 км. В настоящее время подрядчик уже приступил к работе. К ноябрю 2025 года планируем завершение работ в этой части станицы», — добавил он.

Реализацию проекта модернизации сетей в станице продолжат в следующем году. В центре обновят 16,8 км сети водоснабжения. По словам Шапошника, новые коммуникации обеспечат качественное водоснабжение для порядка 3,4 тыс. жителей Павловской, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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