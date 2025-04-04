Новый водозабор в Усть-Лабинске достроят к концу 2025 года

Работы выполняют в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Объект производительностью 8 тыс. куб. метров в сутки начали строить в 2024 год, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, специалисты уже закончили бурение скважин, сейчас занимаются устройством резервуара для чистой воды и насосной станции второго подъема.

«Готовность объекта составляет 42%. Все работы на объекте планируем завершить до конца текущего года», — добавил он.

Шапошник подчеркнул, что реализация объекта — ключевая в части развития сферы водоснабжения северной части Усть-Лабинска. На строительство водозабора привлекли свыше 416 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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