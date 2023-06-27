Почти 88 млн рублей выделят на первый этап оснащения пляжей Сочи видеокамерами

Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В информации о закупке говорится о том, что подрядчик должен установить 114 купольных видеокамер, 20 процессоров и 8 сервисных корпусов с объединительной платой и блоками электропитания.

Стоимость госконтракта составляет 87,7 млн рублей. Заявки принимают до 4 июля. Подрядчик должен приступить к работам в течение 5 дней с момента заключения договора и выполнить их в течение 90 дней, сообщает «РБК-Краснодар».

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