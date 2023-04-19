Единую региональную систему «Безопасный город» запустят в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин провели совещание по обеспечению правопорядка.

На совещании обсудили работу системы безопасности на Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, сегодня система «Безопасный город» приобретает особую важность. Глава региона также отметил эффективность системы видеонаблюдения, которая помогает предупредить нарушение общественного порядка во время мероприятий и в повседневной жизни.

«Сейчас на территории края установлено около 10 тыс. видеокамер. Из них 50% — в Краснодаре, Сочи и Геленджике. Нам нужно расширять охват территорий видеонаблюдением. В этом году мы увеличили краевое финансирование на приобретение видеокамер в муниципалитеты — до 100 млн рублей. Важно проанализировать, какие места массового пребывания людей, стратегические объекты еще не охвачены видеонаблюдением. В преддверии высокого курортного сезона обязательно нужно учесть пляжи», — отметил губернатор Кубани.

В этом году закупят камеры с возможностью распознавания лиц и машин. Их установят в местах массового пребывания людей. Поэтапно в «Безопасный город» интегрируют в системы видеонаблюдения, опасных природных явлений, системы оповещения, Систему-112. Все объединят в единую региональную платформу АПК «Безопасный город». К ней подключат видеокамеры в торговых центрах, банкоматах и в санаториях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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